Il principale partito di centrodestra, la Cdu di Friedrich Merz, ha vinto le elezioni parlamentari tedesche di domenica, davanti al partito di estrema destra AfD, che ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre, secondo i primi exit poll.

La Cdu ha ottenuto tra il 28,5 e il 29 per cento, mentre Alternative für Deutschland (AfD) ha ottenuto tra il 19,5 e il 20 per cento, un risultato inedito per un partito di estrema destra in un’elezione federale dal dopoguerra.

Friedrich Merz ha escluso qualsiasi alleanza di governo con l’AfD.

La leader dell’estrema dell’AfD, Alice Weidel, ha parlato domenica di un “risultato storico” per il suo partito.