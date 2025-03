Dall’inizio del conflitto alcune centinaia di turisti stranieri hanno visitato l’Ucraina, secondo la Guardia di frontiera nazionale. Una delle destinazioni più richieste è la capitale Kiev, ma anche Charkiv, a soli quaranta chilometri dal confine russo, è una meta ambita per le escursioni. I ricavi di questi viaggi contribuiscono in parte a sostenere lo sforzo bellico e, secondo alcuni ucraini, promuovono la consapevolezza internazionale sulla situazione nel paese. Tuttavia, secondo altri, in questo modo si rischia di spettacolarizzare la guerra e di trasformare la vita degli ucraini in un’attrazione turistica.

Il video di Arte.