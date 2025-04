Gli studenti serbi da mesi scendono in piazza per chiedere un vero stato di diritto e delle istituzioni funzionanti. Le televisioni pubbliche sono diventate i portavoce del governo e i mezzi d’informazione indipendenti sono stati messi a tacere. Allora migliaia di giovani hanno deciso di attraversare il paese a piedi per raggiungere la popolazione rurale e spiegargli le loro richieste.

Il video di Arte.