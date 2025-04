L’isola più grande del mondo, situata nell’Artico, sta attirando le attenzioni di Donald Trump, che ha ribadito più volte il desiderio di farla diventare parte degli Stati Uniti, soprattutto per il suo ricco sottosuolo, suscitando l’allarme della Danimarca e dell’Unione europea. Ma l’economia dell’isola non è ancora molto sviluppata e per questo, con l’obiettivo di diventare un giorno indipendente, il territorio danese punta sul turismo sostenibile.

Il video di Arte.