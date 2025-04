In Lettonia, piccolo paese baltico con una popolazione di due milioni di abitanti, il vegetarianesimo è sempre più diffuso: nella capitale Riga negli ultimi anni sono nati molti ristoranti che offrono questo tipo di dieta e anche i supermercati si sono adattati a questa nuova esigenza. Anche nel resto d’Europa le persone che fanno questa scelta, soprattutto per ragioni di salute e ambientali, sono in crescita.

Il video di Arte.