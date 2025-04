In Germania un progetto pilota sul reddito di base è stato un grande successo. Centosette persone sono state selezionate per percepire 1.200 euro al mese per tre anni senza condizioni. I ricercatori hanno potuto osservare il loro comportamento sociale, con molte sorprese positive e indicazioni utili per il mondo politico nella lotta contro le disuguaglianze.

