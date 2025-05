Un giovane portoghese su tre vive all’estero, e spesso si tratta di quelli più istruiti. Lasciano il paese in massa, spinti dall’alto costo delle case e dai salari troppo bassi. Come risposta il governo ha lanciato un programma per incoraggiare il loro ritorno, uno sforzo ritenuto essenziale per la crescita economica e la sostenibilità demografica del paese.

Il video di Arte.