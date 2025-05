La Polonia è uno dei paesi europei in cui la legge sull’interruzione di gravidanza è più restrittiva: è permessa solo quando la salute o la vita della madre è a rischio, o se la gravidanza deriva da uno stupro o da un incesto. Abortire o possedere pillole abortive non è un reato, ma chi aiuta a praticare l’interruzione di gravidanza per motivi diversi da quelli previsti dalla legge rischia fino a tre anni di carcere.

In vista delle elezioni presidenziali del 18 maggio e del 1 giugno, il tema è tornato nel dibattito politico. Mentre i detrattori manifestano contro ogni iniziativa a favore dell’aborto, molti cittadini ne attendono la piena legalizzazione, sperando che il prossimo presidente possa cambiare le cose.

Il video di Arte.