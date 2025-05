Il carbone è considerato superato e troppo inquinante, e il gas russo non è più un’opzione per ragioni politiche. In questo scenario diversi paesi europei non sembrano volersi concentrare solo sulle energie rinnovabili, considerate non sempre affidabili. Sono invece sempre più attratti dal nucleare, che promette di garantire l’indipendenza energetica e ridurre le emissioni. Ma l’energia atomica continua a suscitare preoccupazioni, con i rischi di incidenti gravi, il problema delle scorie, i costi elevati e la dipendenza dalle forniture di uranio proveniente da altri paesi.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, fa il punto sul ritorno di questo tipo di energia e spiega come Danimarca e Belgio, che pensavano di poterne fare a meno, hanno recentemente rivisto le loro posizioni.