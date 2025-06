Nelle ultime settimane migliaia di europei hanno manifestato in diverse città per chiedere ai governi di fermare la guerra di Israele nella Striscia di Gaza. Per molti cittadini una reazione adeguata al massacro dei palestinesi non c’è mai stata o è stata troppo lenta, anche se di recente alcuni paesi europei hanno cominciato a prendere le distanze dal governo di Tel Aviv guidato de Benjamin Netanyahu.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega quali misure potrebbe adottare l’Unione europea per fare pressione su Israele ed elenca gli stati che finora hanno riconosciuto lo stato della Palestina.