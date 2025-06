Nel paese scandinavo il denaro contante sta scomparendo. Transazioni online, carte di credito e app per i pagamenti si usano per tutte le spese quotidiane e molti negozi non accettano più banconote e monete. Ma con la guerra in Ucraina e le tensioni con la Russia, le autorità stanno ripensando alle debolezze e ai rischi di un sistema completamente digitale. Senza dimenticare le difficoltà che incontrano le persone più vulnerabili, come i pensionati o le donne che hanno subìto abusi.

Il video reportage di Arte.