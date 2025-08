Persino la Francia, che per molto tempo ha avuto il più alto tasso di natalità dell’Unione europea, sta affrontando un calo delle nascite. E questa tendenza si riscontra in tutti i paesi del continente. I motivi per cui si fanno meno figli sono principalmente culturali ed economici, ma sempre più persone hanno anche problemi di fertilità.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega cosa stanno facendo i vari paesi europei per provare a invertire questa tendenza.