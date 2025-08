L’ultimo decreto sicurezza voluto dal governo Meloni è entrato in vigore il 12 aprile ed è stato convertito in legge dal parlamento il 9 giugno, nonostante i pareri negativi di autorità internazionali come il Consiglio d’Europa. Il testo prevede, tra le altre cose, sanzioni più dure per chi mette in atto blocchi stradali, vieta la cannabis light e introduce i reati di occupazione abusiva di immobili e di resistenza in carcere, nei Cpr e negli hotspot. Secondo diversi giuristi e associazioniè un tentativo di criminalizzare il dissenso.

Il video di Arte.