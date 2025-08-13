Il governo di Zagabria ha tardato a ridurre la quantità di rifiuti che finisce nelle discariche, anche illegali, e a creare un sistema efficace per la raccolta differenziata e il riciclo. Comitati di quartiere e associazioni ecologiste si stanno mobilitando per spingere il paese ad adottare gli standard europei e nuove norme per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini.
Il reportage video di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
