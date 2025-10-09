Nel piccolo paese baltico ha suscitato scalpore un episodio avvenuto la scorsa primavera: gli organizzatori delle olimpiadi nazionali di geografia hanno inserito nel test finale una domanda formulata in modo da poter capire se i candidati avevano usato l’intelligenza artificiale (ia) o un motore di ricerca per superare la prova.

Il video di Arte racconta come il dibattito sull’uso dell’ia a scuola e nello studio sia vivo nel paese e negli altri stati dell’Unione europea.