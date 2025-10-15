Gibilterra è un minuscolo territorio di appena sette chilometri quadrati che appartiene al Regno Unito dal 1713, anche se si trova all’estremità meridionale della Spagna. Ogni giorno decine di migliaia di persone attraversano il confine per lavorare o studiare. Ma dopo la Brexit, nel 2020, i controlli alla frontiera hanno reso questi spostamenti molto più complicati.

Lo scorso giugno l’Unione europea e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo per garantire la libera circolazione di persone e merci tra la Spagna e Gibilterra, senza barriere fisiche. Restano però ancora alcuni nodi da sciogliere.

Il video di Arte.