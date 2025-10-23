Londra e Parigi hanno trovato un accordo per limitare l’immigrazione irregolare in base al principio one in, one out (cioè “uno dentro, uno fuori”): e cioè che per ogni persona accolta legalmente nel Regno Unito, un’altra viene rimandata in Francia. Una misura contestata dalle organizzazioni non governative, che dubitano sul reale effetto deterrente di questa politica per donne e uomini che hanno già fatto migliaia di chilometri per cambiare vita.

