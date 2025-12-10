L’Europa deve affrontare nuove sfide, in particolare per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale e la transizione ecologica. Cosa può fare per rimanere un grande centro di innovazione, nonostante la concorrenza degli Stati Uniti e della Cina?

A questa e ad altre domande prova a rispondere l’economista francese Philippe Aghion, che quest’anno ha vinto il Nobel per l’economia insieme al canadese Peter Howitt e all’israelo-statunitense Joel Mokyr per il loro lavoro sull’impatto delle nuove tecnologie sulla crescita.

Intervistato da Lionel Jullien di Arte, Joelle Meskens del quotidiano belga Le Soir e Jacopo Zanchini, vicedirettore di Internazionale, Aghion spiega la sua “teoria della crescita sostenibile attraverso la distruzione creativa”: è solo facendo in modo che le innovazioni possano farsi strada nel sistema economico, eventualmente anche sostituendo modelli precedenti, che si continua a crescere.

L’Europa, secondo Aghion, può farlo in modo diverso dai suoi concorrenti, rispettando il suo modello sociale, lottando contro la povertà e per moltiplicare le opportunità, investendo nell’istruzione e nella ricerca.