Nel Regno Unito le telecamere di sorveglianza sono diffuse ormai da decenni e negli ultimi tempi sono state integrate con il riconoscimento facciale: la polizia britannica spera di individuare le persone ricercate grazie alla scansione di milioni di volti in tempo reale. Ma mentre in altri paesi europei l’uso di questa tecnologia è strettamente regolamentato, nel Regno Unito non esiste una legge al riguardo.

Il reportage di Arte.