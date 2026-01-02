Nel Regno Unito le telecamere di sorveglianza sono diffuse ormai da decenni e negli ultimi tempi sono state integrate con il riconoscimento facciale: la polizia britannica spera di individuare le persone ricercate grazie alla scansione di milioni di volti in tempo reale. Ma mentre in altri paesi europei l’uso di questa tecnologia è strettamente regolamentato, nel Regno Unito non esiste una legge al riguardo.
Il reportage di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
