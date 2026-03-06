In tutta l’Europa le leggi su chi offre prestazioni sessuali a pagamento fanno discutere. Da una parte c’è chi pensa che la prostituzione vada regolamentata, dall’altra chi vorrebbe renderla del tutto illegale. Ma qual è la strada migliore per proteggere le lavoratrici del sesso, evitando che siano sfruttate o abusate?
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che è difficile trovare una risposta anche perché ci sono pochissimi dati affidabili e situazioni molto diverse. Ogni paese europeo sta facendo le sue scelte, senza che si sia imposto un modello ideale. Il dibattito è aperto.
