Prima il Leoncavallo di Milano, poi l’Askatasuna di Torino: dopo l’arrivo al potere di Giorgia Meloni, la chiusura dei centri sociali autogestiti è diventata un obiettivo dei partiti che compongono la maggioranza di destra. “Il governo chiude gli spazi politici di autorganizzazione e ribellione”, dice la docente universitaria Carlotta Cossutta. “Ora sta valutando nuove tipologie di reato e tutte le forme di protesta sono prese di mira”. Ma il fenomeno dei centri sociali non è solo italiano: ha anche una storia e una dimensione europea.

Il video di Arte.