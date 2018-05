Le trattative per il governo italiano nella stampa europea

Cresce la paura a Bruxelles

Süddeutsche Zeitung, Germania

“Di solito l’Unione europea tende ad affermare le regole, comprese quelle non scritte, che la governano: massimo riserbo quando in uno stato membro si sta formando un governo. Ma quello che sta succedendo in Italia non corrisponde a quanto molti si augurano. Al contrario: poiché la maggioranza degli elettori ha votato per dei partiti euroscettici, il riserbo è venuto meno”, scrive il corrispondente da Bruxelles Alexander Mülhauer. Che aggiunge: “Soprattutto quando è diventato chiaro che la coalizione populista a Roma avrebbe puntato a un’uscita dall’euro e al rifiuto delle regole di base dell’Unione, specialmente quelle sul debito pubblico. C’è il forte timore a Parigi, Berlino e Bruxelles che il nuovo governo italiano possa bloccare una riforma dell’unione monetaria e far sprofondare l’Europa in una nuova crisi”.

I piani degli italiani minacciano la stabilità dell’eurozona

Trouw, Paesi Bassi

“L’elemento principale del programma di governo del Movimento 5 stelle e della Lega si può riassumere così: tante belle cose per la gente (tranne per i migranti, che rischiano l’espulsione). Ci sarà una sorta di sussidio popolare e le imposte caleranno”, si legge nell’editoriale non firmato del quotidiano olandese: “Tutto ciò costa parecchio e farà aumentare il debito pubblico, ma di questo i partiti non sembrano preoccuparsi. E questa è una cattiva notizia per l’Europa, per vari motivi. Dopo le elezioni francesi e tedesche dell’anno scorso forse a Bruxelles si pensava che i populisti europei stessero arretrando, e che il loro effetto destabilizzante scemasse. Ma il risultato delle elezioni tedesche e la difficile formazione di un governo a Berlino hanno cominciato a mettere sabbia negli ingranaggi. E ora che l’Italia, terza economia dell’eurozona e cofondatrice dell’Unione europea, si avvia verso un esperienza populista, i piani per delle grandi riforme sembrano destinati ad aspettare”.