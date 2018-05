Il nuovo inquilino di palazzo Chigi secondo la stampa straniera

Servo di due padroni

The Economist, Regno Unito

“In molti altri paesi, Giuseppe Conte sarebbe politicamente morto. Invece, il 23 maggio, gli è stato chiesto di formare il prossimo governo italiano”, nota l’Economist. “Nonostante una controversia che mette in dubbio la sincerità di Conte, il presidente Sergio Mattarella ha chiesto al poco noto professore di diritto di cercare il sostegno del parlamento per il primo governo populista dell’Europa occidentale. Probabilmente ci riuscirà. Il cinquantacinquenne Conte, che ha promesso di essere ‘il difensore del popolo italiano’, è stato un candidato di compromesso scelto dalla formazione antiestablishment del Movimento 5 stelle e dall’estrema destra della Lega, dopo che è diventato evidente che nessuno dei due avrebbe lasciato che l’altro avesse l’incarico di premier. Insieme, l’M5s e la Lega hanno una solida maggioranza di 37 seggi nella camera dei deputati, un po’ più sottile in senato. Ma le controverse affermazioni del nuovo presidente del consiglio non sono l’unico motivo per dubitare che sia all’altezza del compito. Sarà il quinto premier di fila senza un’investitura elettorale. Non ha esperienza politica. Tuttavia, se appoggiato dal parlamento, sarà presto il rappresentante del suo paese al Consiglio europeo e insieme a personaggi come Donald Trump e Vladimir Putin. Dubbio altrettanto pertinente è se avrà il rispetto, per non parlare dell’obbedienza, dei politici che lo hanno scelto o se, come Truffaldino nel capolavoro comico settecentesco di Carlo Goldoni, finirà per essere il servo di due padroni”.

Un marziano a palazzo Chigi

El País, Spagna

“Mercoledì pomeriggio, Giuseppe Conte ha lasciato un appartamento nel centro di Roma e ha fermato un taxi in mezzo alla strada: ‘Pensa che ce la facciamo ad arrivare ​​in sei minuti al Quirinale? Ho un appuntamento’”: è il racconto del corrispondente Daniel Verdú.

“Il tassista, come la maggior parte degli italiani, non aveva la minima idea di chi stesse scommettendo contro il diabolico traffico dell’ora di punta di Roma. Né immaginava che alla fine di quella corsa sul colle del Quirinale, il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, lo stesse aspettando per affidargli la carica di presidente del consiglio. Dopo l’incontro, Conte ha chiamato un altro taxi e ha continuato con gli appuntamenti pomeridiani. Questa volta, era già diventato una celebrità. Un po’ come quel marziano sbarcato a Roma e raccontato da Ennio Flaiano. L’Italia non aveva mai avuto un premier di cui nessuno aveva mai sentito parlare. Un’idea che sublima la premessa di base del populismo politico: chiunque può governare un paese se i cittadini sono al suo fianco. Certo, la formula funziona meglio se mancano legami con il passato, con la casta. E il professore, di cui nessuno nei salotti romani aveva notizie, aveva proprio questa funzione. Imparare il lavoro gli costerà fatica. All’opposizione già si lamentano della sua ignoranza delle dinamiche parlamentari e dei dossier europei. Ma alcune cose andranno più velocemente. Già mercoledì, per esempio, tra il primo e il secondo taxi, Conte ha avuto il tempo di imparare come si costruisce il mito dell’uomo comune. Alla fine dell’incontro con Mattarella, il Quirinale aveva preparato un’auto ufficiale con autista per portarlo al suo prossimo incontro alla camera dei deputati. Ma mentre usciva, i flash della stampa e i consiglieri dell’M5s, a sua disposizione per tutto quel giorno, lo aspettavano per prendere un altro taxi, pagarlo di tasca sua e continuare con la messa in scena del marziano a Roma”.