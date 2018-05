La crisi istituzionale italiana nella stampa straniera

Il nuovo governo italiano crolla prima ancora di cominciare

The Economist, Regno Unito

“La crisi di governo italiana era già la più lunga dalla nascita della repubblica, dopo la seconda guerra mondiale. Ora è diventata una crisi istituzionale, con implicazioni per l’intera Unione europea. Mentre il leader del M5s chiede che il presidente Sergio Mattarella sia messo sotto accusa per essersi rifiutato di far nascere il primo governo populista dell’Europa occidentale, l’Italia sembra dirigersi verso nuove elezioni alle quali i partiti antiestablishment aumenterebbero la loro maggioranza parlamentare. Il probabile beneficiario di nuove elezioni sarà la Lega, la più euroscettica dei due futuri partner della coalizione, i cui sondaggi sono saliti costantemente da marzo. Un ritorno alle urne potrebbe anche avvantaggiare il Movimento 5 stelle, che sostiene una miscela di politiche di sinistra e di destra e sarebbe in grado di attirare ancora più elettori del Partito democratico, profondamente diviso”, scrive John Hooper da Roma.

“Una domanda a cui si deve ancora rispondere è se la mossa drammatica del presidente fosse legittima. La costituzione del 1948 è tutt’altro che netta: dice che il presidente nomina il primo ministro e ‘su sua proposta, i ministri’. Mattarella ha bloccato la scelta di due partiti che insieme guidano la maggioranza in entrambe le camere del parlamento, con la motivazione che volevano un ministro sospettato di voler fare uscire l’Italia dall’euro. Questo sembrerebbe dire che l’Italia non può mai lasciare la moneta unica, e che il mercato ha più forza delle urne. Ma Matterella ha chiesto che ci sia, come minimo, un dibattito nazionale adeguato prima di qualsiasi mossa in quella direzione. Luigi Di Maio ha accusato Mattarella di un’operazione premeditata, mirata a ostacolare la formazione di una coalizione con la Lega. Chiaramente suggerendo un complotto tra il presidente e i guardiani dell’ortodossia della zona euro, Matteo Salvini ha detto che Mattarella stava rappresentando ‘gli interessi di altri paesi, non degli italiani’. La sua non è l’unica interpretazione cospiratoria. Un’altra teoria sostiene che M5s e Lega si fossero deliberatamente rifiutati di arretrare su Paolo Savona proprio per causare le elezione anticipate, sperando così di rafforzare la loro posizione. Salvini ha dichiarato: ‘Vogliamo una data per le elezioni. Altrimenti andremo veramente a Roma’. Doveva sapere che le sue parole sarebbero state prese da molti italiani come un’allusione a una precedente crisi, quella del 1922, che i fascisti di Benito Mussolini sfruttarono per prendere il potere con una marcia su Roma. Un tale discorso in un momento così delicato è, nel migliore dei casi, selvaggiamente irresponsabile. Nel peggiore dei casi, è deliberatamente sovversivo”.

Crisi politica italiana: l’Europa divisa tra sollievo e ansia

Le Monde, Francia

“Forse per non rafforzare il discorso contro l’Europa in Italia, le capitali europee sono state molto discrete dopo l’annuncio del fallimento della formazione di un governo italiano, domenica 27 maggio. Lunedì mattina si percepiva una forma di sollievo tinta di preoccupazione. Soprattutto in Germania, dove la decisione di affidare a Paolo Savona il ministero dell’economia aveva suscitato le paure più forti. Euroscettico dichiarato, questo economista di 81 anni è stato presentato dalla stampa nei giorni scorsi come un ‘nemico della Germania’ , per prendere in prestito il titolo del ritratto a lui dedicato dal quotidiano conservatore Frankfurter Allgemeine Zeitung. Domenica sera, la stampa tedesca aveva concentrato le sue speranze su un uomo: Sergio Mattarella, il presidente della repubblica italiana. A Bruxelles, i leader delle istituzioni europee sono stati certamente sollevati di essere sfuggiti alla nomina di un ministro delle finanze che pensava a un piano B per l’Italia e l’euro. Fino alle ultime ore, temevano una nuova resa dei conti ‘alla greca’, come per il governo della sinistra radicale di Alexis Tsipras nel 2015: ma la terza potenza economica della zona euro rischiava di trascinare nella crisi il resto dell’eurozona”.