Il festival tra le righe

Il rapporto degli autori con la loro lingua, e delle lingue tra loro, è il filo conduttore di una serie di incontri dedicati alla letteratura in questa edizione del festival di Internazionale.

Il 5 ottobre si discuterà delle difficoltà della traduzione letteraria, in un incontro tra Ann Goldstein (a lungo copy editor del New Yorker e traduttrice di Elena Ferrante) e lo scrittore e traduttore dall’inglese Marco Rossari, moderato da Alberto Notarbartolo di Internazionale. Lo stesso giorno, lo scrittore Paolo Giordano cercherà di infrangere la tradizionale barriera tra scienza e letteratura raccontando come i grandi temi scientifici possano trasformarsi in materia narrativa. Sempre il 5 ottobre tornerà l’appuntamento con i consigli per affrontare le perversioni letterarie a cura di Guido Vitiello, professore, saggista e autore della rubrica Il bibliopatologo risponde, pubblicata sul sito di Internazionale.

Sabato 6 ottobre si ricorderà l’opera di alcuni grandi scrittori che, per lavoro, hanno fatto i giornalisti, come Hemingway o Foster Wallace, in un reading letterario di Leonardo Merlini, giornalista di Askanews. Lo stesso giorno Jhumpa Lahiri rifletterà sul rapporto tra identità e lingua a partire dal suo ultimo romanzo Dove mi trovo (Guanda 2018), che è anche il primo che l’autrice scrive in italiano. Ad accompagnarla Domenico Starnone, scrittore e autore della rubrica Parole su Internazionale.