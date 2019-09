Dalle inondazioni ai disoccupati

“Finora gli esperti hanno parlato del cambiamento climatico usando i verbi al futuro. Ma per un numero sempre più alto di abitanti del pianeta quel futuro è già arrivato. I costi umani ed economici delle inondazioni e delle alluvioni sono molto più alti e duraturi di quanto sospettassimo”, scrive la giornalista indiana Preethi Nallu, denunciando gli elevati costi economici dei fenomeni climatici estremi. Nallu sarà a Ferrara il 5 ottobre con Francesco Lamperti, della Scuola superiore Sant’Anna, e il diplomatico italiano Grammenos Mastrojeni per parlare della geografia e delle conseguenze economiche dei cambiamenti climatici in un evento organizzato in collaborazione con la Fondazione Unipolis.

La direttrice della fondazione, Maria Luisa Parmigiani, interverrà in un dibattito con l’economista Fabrizio Barca, del Forum disuguaglianze diversità, e Massimiliano Mascherini di Eurofound, l’agenzia europea per lo sviluppo di nuove politiche del lavoro, in cui si parlerà dei giovani e del loro rapporto con il mercato del lavoro.

Un ulteriore incontro sarà dedicato ai legami tra criminalità organizzata e sfruttamento dell’ambiente con Enrico Fontana di Legambiente, Davide Barletti, regista, e Romana Puiuleț, giornalista romena, moderati da Andrea Palladino