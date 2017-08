Fumare la banana

Al liceo la mia professoressa di francese aveva una sua capacità tutta speciale di dire le cose agli studenti. Quando si diffuse il sospetto che alcuni di noi andassero in bagno a fumare sostanze illecite, lei troncò la discussione sul nascere: “Non fate i cretini con le canne, dai. Fumatevi una banana!”. Noi, già pronti alle scuse automatiche da adolescente, rimanemmo presi del tutto in contropiede, e davanti al nostro sguardo esterrefatto lei contrattaccò: “Non avete mai fumato la banana?”. Il caso finì lì. Solo i più intraprendenti, in un’epoca pre Wikipedia, scoprirono che effettivamente per la generazione dei nostri genitori c’era stato un momento in cui si pensava che fumare le bucce di banana avesse effetti allucinogeni. Secondo alcuni la #canzonedelgiorno di Donovan, del 1966, parla di questo. Secondo altri, visto che la banana di cui si cantano le meraviglie è elettrica, parla delle gioie del vibratore. Chissà.