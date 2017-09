Un album, due album

Gli Outkast erano due, Andre 3000 e Big Boi. Nel 2003 fecero uscire Speakerboxxx/The love below, un album doppio nel quale facevano un disco ciascuno e con il quale vinsero valanghe di premi. La #canzonedelgiorno è da The love below, il disco di Andre 3000, ed è una ballabilissima megahit. Diventò famosa anche grazie al suo video, che simulava l’Ed Sullivan show che fece scoprire i Beatles agli Stati Uniti. Andre 3000 interpreta tutti gli otto musicisti e la Polaroid è la macchina fotografica protagonista della mossa immortale che chiude il pezzo. Molto raccomandato per il buonumore danzereccio del venerdì.