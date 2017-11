Quando parli tu

Ieri mattina cercavo parole un po’ desuete di testi della musica pop e mi è venuta in mente “tinello”. Da lì non ho mai smesso di canticchiarmi la stessa canzone di Paolo Conte. Fino alla metà degli anni ottanta Conte ha fatto solo dischi bellissimi e diversi da qualsiasi altra cosa fosse in circolazione. La #canzonedelgiorno è dal primo, Paolo Conte, del 1974. In C’era una volta la Rca, lussuoso librone di Maurizio Becker (Coniglio 2007), lo storico produttore Lilli Greco racconta che all’epoca nella sua casa discografica Conte non piaceva a nessuno: “All’inizio fu capito non tanto nell’ambiente musicale, quanto in quello del cinema. La prima telefonata in assoluto dopo la pubblicazione del primo disco di Paolo io l’ho ricevuta da Elio Petri”. Basta questa canzone per capire come mai: è un piccolo, tristissimo filmino. Riscoprite questi dischi, tutti, perché sono un pozzo di meraviglie veramente inesauribile.