Dal 1993 Beck spara album sempre diversi uno dall’altro (il più eccentrico è stato Song reader, del 2012, che è uscito solo come spartito). Ogni tanto c’infila un pezzo che diventa una hit (tipo Loser, del 1993). Midnite vutures, del 1999, era molto ballabile e ostentava un grande debito verso la musica nera. La #canzonedelgiorno era il primo singolo, e non andò particolarmente bene. Peccato: secondo me è un pezzone. E nel testo ha una parola insolita, che fa sempre piacere. Immagino i giovani di vent’anni fa che vedono il video su Mtv e si chiedono: ma cos’è un mausoleum?