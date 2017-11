Una canzone perfetta

Va bene, la #canzonedelgiorno la conosciamo tutti, ma è sempre utile come lezione in due minuti e 21 secondi su come scrivere una hit perfetta. Il testo non è in prima persona e non racconta la storia di qualcun altro: parla a te, già dal titolo! È subito molto ottimista: lei ti ama! Ed è piena di “yeah”, conditi da un bel po’ di falsettoni che fanno “woooo!”: basta sentirla una volta perché si stampi in testa ed è impossibile resistere alla voglia di cantarla tutti in coro sempre. È uscita il 23 agosto del 1963: sono passati più di 54 anni e anche oggi piace a mio padre, piace a me e piace a mia figlia. Se è il singolo più venduto nella carriera dei Beatles un motivo c’è.