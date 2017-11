Cosa resterà?

Stamattina ho portato il motorino a fare il tagliando e questo ha significato passare per ben tre bar (due caffè e un cornetto), ognuno dei quali aveva la radio che suonava una canzone. Due erano pezzi che risalgono ai miei anni del liceo. La terza è la #canzonedelgiorno, è del 1989, secondo me la conosciamo tutti e sempre secondo me a molti non piace (scusate). E si pone e ci pone una domanda che ha una sola risposta sicuramente giusta: tantissime canzoni. Passati trent’anni possiamo dirlo: non ce ne libereremo mai.