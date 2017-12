La canzone alla radio del solito bar del mattino oggi era del 1975. La commissione della Bbc che valutava se un pezzo poteva andare in onda sentì il mix lungo (più di 16 minuti), contò 23 orgasmi e decise che era inammissibile, rifiutandosi non solo di mandarlo in onda, ma anche di parlarne. Questo non impedì alla #canzonedelgiorno di diventare una hit mondiale e di lanciare la carriera di Donna Summer, che proseguì con molti successi e molti orgasmi dappertutto.