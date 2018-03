I Camera Obscura sono un piccolo gruppo di Glasgow, città fonte di ogni delizia pop. Il loro momento più divertente è la #canzonedelgiorno, del 2005, che risponde con amore ad Are you ready to be heartbroken?, bellissimo pezzo del 1984 di quel Lloyd Cole che è già spuntato da queste parti pochi giorni fa. Vent’anni dopo finalmente erano tutti pronti per farsi spezzare il cuore. Noi con loro. Anche adesso.