Resta con me

Una mattina del 1966 Jerry Ragovoy, poliedrico produttore e autore della Loma, etichetta sussidiaria della Warner per la musica rhythm and blues, ricevette una telefonata: due giorni dopo ci sarebbe stata in studio un’orchestra di 46 elementi prenotata per Frank Sinatra, che però si era ammalato. Se voleva, Ragovoy poteva usarla gratis. Così lui pensò l’arrangiamento per una canzone che aveva da parte e scrisse tutte le parti. Poi chiamò Lorraine Ellison, che era sotto contratto per la Warner, e gliela fece studiare rapidamente. E poi andarono tutti a registrarla. È così che nacque la #canzonedelgiorno, uno dei pezzi soul più violentemente dolorosi di tutti i tempi, con una performance vocale esplosiva e un suono colossale. Si soffre con Lorraine, ma si ammirano tanto tutti.