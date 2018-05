Una R molto scozzese

I gemelli Reid si esibivano in duo come The Proclaimers e avevano una fama locale dalle parti di Edimburgo. Nel 1986 un fan mandò una loro cassetta agli Housemartins, che li invitarono come gruppo spalla per il loro tour britannico. Nel 1987 uscì il loro primo album, This is the story, dove gli strumenti erano solo le chitarre acustiche dei due fratelli. Poi la canzone Letter from America uscì in una versione con una band intera, diventò una hit e la loro carriera partì davvero. Il mio pezzo preferito di This is the story però è la #canzonedelgiorno, orgoglioso ritratto dell’accento scozzese e delle reazioni che suscita nel resto del mondo anglofono.