Simon Reynolds, giornalista specializzato in bei libroni sulle correnti della musica pop britannica, ne ha pubblicato da poco uno dedicato al glam rock, Polvere di stelle. Non ce l’ho qui con me, ma mi sento di scommettere che delle sue 689 pagine (!) molte sono dedicate ai Roxy Music. Stranded, del 1973, è il loro terzo album e il primo senza Brian Eno. Tant’è: parte con la #canzonedelgiorno e da lì in poi è difficile smettere di ascoltarlo. Provate un po’.