Ho cominciato ad ascoltare la musica nuova nella prima metà degli anni ottanta, così per me Elton John era solo uno famosissimo che faceva pezzi commerciali e bruttini, cose tipo Sad songs (say so much). Ho impiegato molto tempo a rendermi conto che prima, negli anni settanta, era un grande autore, oltre che un performer di serie A. Stamani mi sono svegliato con in testa la #canzonedelgiorno. Occhio, che non va più via.