Soddisfatti o rimborsati

“Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dei prodotti acquistati, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dell’acquisto di parte o di tutti i beni oggetto”. In sostanza la #canzonedelgiorno, un classico di Bobby Vee del 1961, mette il rapporto di coppia in questi termini. O forse è più simile al vecchio calciomercato, quando i presidenti delle squadre s’incontravano d’estate in un bell’albergone milanese e si scambiavano i giocatori senza chiederne neanche il parere. La fidanzata arriva con delle istruzioni per l’uso degne dell’Ikea: “Tratta bene la mia ragazza, dille che l’ami, pensa sempre a lei, sii molto gentile, non farla piangere e circondala di arcobaleni”. Ma se il nuovo fidanzato non fosse soddisfatto dell’acquisto, la legge del pop è dalla sua con un contratto pieno di garanzie: “Se scopri che non la ami davvero, resituiscimela!”. All’epoca l’eventualità che la fanciulla non volesse stare né con il primo né con il secondo fidanzato era irrilevante. Grazie al cielo durò poco, almeno nelle canzoni: erano cominciati gli anni sessanta.