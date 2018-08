Nelle sere d’estate capita di vedere la tv appena si può. Io ho appena visto la seconda stagione di GLOW, una buffa serie che ci racconta le disavventure delle gorgeous ladies of wrestling. Un episodio si chiude con la #canzonedelgiorno, piccola ma popolare hit del 1982 di The Waitresses, una band post punk minore di Akron, nell’Ohio, che passa alla storia sostanzialmente per due pezzi, questo e un altro un po’ più natalizio, Christmas wrapping. Buon fine settimana alle ragazze e ai ragazzi.