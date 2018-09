Una cover brutta stile Band Aid

Band Aid, il grande progetto del 1984 di Bob Geldof e Midge Ure per lottare contro la fame in Etiopia, fu lanciato nel natale 1984 con Do they know it’s Christmas?, singolo benefico strappacore per fare il quale si riunì la crème de la crème del pop britannico dell’epoca. Fu un trionfo. Il video della registrazione del singolo fece epoca.

Così quando nel 2002 i Pulp fecero un singolo con la #canzonedelgiorno, una bella, struggente canzone d’amore, decisero di lanciarla con una cover del video di Band Aid. Parteciparono dei sosia-imitatori degli artisti del 1984, con qualche eccezione (per esempio c’è Kurt Cobain). Alla fine spunta tra gli imitatori spunta anche Jarvis Cocker, che fa Brian May. Gira gira forse è il mio video preferito in assoluto, o per lo meno quello che rivedo più spesso. Ora me lo rivedo un’altra volta. La canzone dei Pulp vera è su Spotify.