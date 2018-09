Portatemi via

All’inizio della loro carriera i Belle and Sebastian erano una dimostrazione perfetta di come fosse agile il migliore mondo indie britannico degli anni novanta. Il primo loro album, Tigermilk, uscì il 6 giugno 1996. Per registrarlo impiegarono tre giorni. Il secondo, If you’re feeling sinister, uscì il 18 novembre 1996. Per farlo se la presero un po’ più comoda: ci vollero cinque giorni per registrarlo e tre per il mix. La #canzonedelgiorno è un pezzo cardinale di questo disco, che impose la band di Glasgow sulla scena e rimane uno dei più amati dai loro fan. È giusto così. Buona giornata a tutti.