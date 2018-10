Nell’ottobre 1962 l’ultimo singolo del giovane Adriano Celentano per la Jolly Records fu la #canzonedelgiorno, che fece il botto rimanendo nelle prime posizioni delle classifiche di vendita fino al febbraio 1963. La versione che vi passo oggi però è la cover di Vinicio Capossela, che nel 2003 la usò per arricchire L’indispensabile, il suo primo best of. Qual è la più bella? E la più triste?