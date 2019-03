C’è una serie su Netflix, Russian doll, nella quale una situazione si ripete in continuazione, ed è accompagnata dalla #canzonedelgiorno. È di Harry Nilsson e dopo dieci minuti del primo episodio è già impossibile schiodarsela dalla testa. Nilsson era un artista e personaggio specialissimo: per scoprirlo c’è un bel documentario: Who is Harry Nilsson (and why is everybody talkin’ about him)?. È rimasto famoso soprattutto perché cantava Everybody’s talkin’ in Un uomo da marciapiede. Ma dovrebbe essere molto più amato per tanti altri motivi: scopriteli.