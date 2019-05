I Tremeloes (scritto così, con un errorino) sono stati uno dei tanti gruppi della British invasion. Cominciarono nel 1962 come Brian Poole and the Tremoloes (senza l’errorino) poi cambiarono nome e continuarono a inanellare hit ai due lati dell’Atlantico. La #canzonedelgiorno, del 1967, in Italia diventò famosa soprattutto per la versione dei Rokes, Eccola di nuovo. È un pezzo di Cat Stevens, quando era un protagonista della scena inglese del pop leggero. Una cosa singolare del Tremeloes è che tra i loro singoli attinsero volentieri alla canzone italiana leggerissima, con pezzi di Orietta Berti e Riccardo Del Turco: la loro I’m gonna try, sempre del 1967, è una cover di Luglio, che dalle nostre parti è ancora famosa.