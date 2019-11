Amore senza amore

Uno dei video della #canzonedelgiorno dei Feelies su YouTube li presenta come “una delle band americane più sottovalutate di tutti i tempi”. Forse sottovalutati no, ma i quattro di Haledon, nel New Jersey, non diventarono mai delle vere star. Però almeno i loro quattro album usciti tra il 1980 e il 1991 sono stati determinanti per dare forma al sound del rock alternativo dell’epoca, fondendo melodia e ritmica elastica e martellante. Non è un caso se i R.E.M. li indicavano come una delle loro ispirazioni più importanti. Erano anche simpatici. Gli voglio sempre tanto bene.