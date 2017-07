Per Donald Trump la miglior difesa è l’attacco

Poi è arrivato l’8 luglio 2017, quando il New York Times ha rivelato che durante la campagna elettorale Donald Trump Jr., il figlio maggiore del presidente, ha incontrato un’avvocata legata al governo russo che prometteva informazioni compromettenti su Clinton. A quel punto la giù fragile tesi dell’amministrazione Trump – se anche i russi hanno provato a interferire nella campagna elettorale, l’hanno fatto a nostra insaputa – è stata spazzata via, e la Casa Bianca si è decisa a cambiare la sua strategia difensiva.

Da quando si è cominciato a parlare della vicenda sui presunti rapporti tra il comitato elettorale di Trump e il governo russo, c’è sempre stata una domanda fondamentale rimasta senza risposta: qual è la strategia difensiva del presidente? Per più di un anno è sembrato che semplicemente non ci fosse nessuna strategia.

Da quello che sappiamo finora il nuovo approccio riflette lo stile e il carattere del presidente, aggressivo e per niente propenso a fare anche la minima concessione agli avversari. Secondo il New York Times, che cita fonti esperte su inchieste e procedimenti politici, gli avvocati della famiglia Trump hanno cominciato a scavare nel passato degli investigatori assunti da Robert Mueller, il procuratore speciale che conduce l’inchiesta federale sulle interferenze russe, nominato dal dipartimento di giustizia dopo che Trump ha licenziato il direttore dell’Fbi James Comey.

In particolare i legali stanno cecando prove di conflitti d’interessi che potrebbero essere usate per screditare Mueller e i suoi collaboratori agli occhi dell’opinione pubblica. Le principali linee di difesa riguarderebbero le donazioni ai candidati democratici e il rapporto di amicizia tra Mueller e Comey.

Secondo il New York Times, gli avvocati di Trump sono particolarmente preoccupati dalla possibilità che l’inchiesta di Mueller si allarghi fino a esaminare anche il controverso passato finanziario del presidente (Trump è l’unico presidente della storia a non aver reso nota la sua dichiarazione dei redditi). Uno sviluppo possibile considerando che per far luce sui rapporti tra la Casa Bianca e la Russia gli investigatori vorranno sicuramente capire quali sono gli interessi economici della famiglia Trump in Russia.

Il Washington Post, invece, ha rivelato che alcuni avvocati di Trump stanno esplorando anche altre strade per disinnescare l’inchiesta di Mueller, in particolare la possibilità che il presidente possa usare il suo potere di concedere la grazia per salvare i suoi familiari e collaboratori coinvolti nell’inchiesta.

Scontri al vertice

La strategia di difesa di Trump è destinata a inasprire ulteriormente lo scontro tra la Casa Bianca e gli altri poteri dello stato, e molti si chiedono se sia destinata a peggiorare la posizione del presidente. Alcuni sono tornati a ricordare il caso di Richard Nixon, che nel 1974 si dimise a causa dello scandalo Watergate, scoppiato quando si scoprì che due anni prima alcune persone legate al comitato nazionale repubblicano avevano piazzato delle microspie nella sede del comitato democratico.

Alla fine Nixon fu costretto a lasciare il suo incarico non tanto per via delle prove emerse nei suoi confronti ma perché commise una serie di errori nella sua strategia difensiva. In primo tempo diede per scontato che lo scandalo sarebbe scomparso da solo. E poi, quando capì che non sarebbe successo, mostrò disprezzo per gli altri poteri dello stato: nell’ottobre del 1973 si rifiutò di rispettare una sentenza di una corte d’appello federale che gli imponeva di consegnare i nastri delle conversazioni registrate nello studio ovale, e poi costrinse Archibald Cox, il procuratore speciale che conduceva l’indagine, a dimettersi. Tutte queste azioni fecero calare drasticamente la sua popolarità e portarono quasi tutti i parlamentari, compresi i suoi colleghi di partito, a voltare le spalle a Nixon; al punto che il presidente si dimise prima ancora che il congresso lo mettesse in stato d’accusa.