Cosa succede ora che Trump ha dichiarato lo stato d’emergenza

È uno scenario che in pochi avevano preso in considerazione nei giorni scorsi, ma che a ben guardare è l’esito più prevedibile per un presidente che deve costantemente trovare un equilibrio tra realismo ed estremismo, e che sogna da sempre di governare libero da contrappesi istituzionali. Trump non poteva accettare un nuovo shutdown, ben sapendo che l’opinione pubblica l’avrebbe considerato il principale responsabile di quello stallo, ma non poteva nemmeno rassegnarsi a una sconfitta sul tema intorno a cui ha costruito molto del consenso che due anni fa lo ha portato alla Casa Bianca (il compromesso raggiunto al congresso prevede lo stanziamento di meno di un terzo dei soldi che Trump aveva chiesto per il muro). Così ha preso l’ennesima decisione inusuale di una presidenza inusuale.

I commentatori e i politici che criticano Trump continuano a ripetere che il numero di persone che dal Messico cercano i entrare negli Stati Uniti è molto più basso che in passato (1,6 milioni nel 2000, solo 400mila nel 2018) e che la situazione alla frontiera non si avvicina nemmeno alla definizione di emergenza. Sostengono anche che lo stato d’emergenza possa essere dichiarato solo per affrontare problemi per cui non si può aspettare il via libera del congresso, e non è questo il caso. Il modo in cui Trump ha usato lo spauracchio dello stato d’emergenza, minacciato e poi ritirato a seconda delle esigenze politiche, dimostra che non esiste nessuna urgenza e quindi nessuna emergenza. Una sensazione confermata anche dal discorso pronunciato da Trump per spiegare la sua decisione, in cui ha ammesso candidamente che “non aveva bisogno” di farlo; questa dichiarazione potrebbe indebolire i suoi argomenti quando la vicenda arriverà in tribunale. Ma resta il fatto che il National emergencies act non definisce cosa sia una vera emergenza, e al contrario lascia ampia discrezionalità al presidente.

Il secondo problema per Trump è politico, riguarda le procedure parlamentari. Il National emergencies act, la legge che dal 1976 consente al presidente di dichiarare lo stato d’emergenza e di attingere a fondi federali teoricamente destinati ad altri progetti, prevede che se la camera approva una risoluzione contro il provvedimento del presidente, la questione passa automaticamente al senato, che può bloccare la dichiarazione con maggioranza semplice. È molto probabile che i democratici, che controllano la camera, decidano di percorrere questa strada, incentivati dal fatto che alcuni senatori repubblicani hanno criticato il presidente per la sua scelta e potrebbero votare per bloccarla. Se il congresso dovesse bocciare la dichiarazione sullo stato d’emergenza, Trump potrebbe far ricorso, per prima volta da quando è presidente, al suo potere di veto, che gli consente di aggirare una decisione del congresso.

Cominciamo dalle questioni di ordine pratico. Come spiega il Washington Post , un problema che la Casa Bianca potrebbe trovarsi ad affrontare è quello della proprietà dei terreni su cui dovrebbe essere costruito il muro: buona parte dei terreni statunitensi al confine non appartiene al governo federale. Se volesse andare avanti con il suo piano, l’amministrazione non avrebbe altra scelta che espropriare quei terreni, una scelta che sarebbe poco gradita alla maggior parte degli americani.

È difficile anche solo provare a fare una previsione su come potrebbe andare a finire. E soffermarsi sui precedenti storici aiuta fino a un certo punto. Guardando al passato si scopre che negli Stati Uniti le dichiarazioni d’emergenza da parte del presidente sono un atto abbastanza comune: dal 1976 ce ne sono state 58, 31 delle quali sono ancora in vigore (questo perché la legge dà al presidente la possibilità di rinnovare lo stato d’emergenza all’infinito).

Come ha spiegato il Washington Post, Bill Clinton ha fatto ricorso a questa prerogativa per 17 volte, George W. Bush per 12 e Barack Obama per 13. Nella maggior parte dei casi i provvedimenti dei presidenti servivano a giustificare sanzioni economiche verso persone che secondo i presidenti in carica potevano rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale (per esempio i funzionari iraniani e nordcoreani). In altri casi avevano l’obiettivo di fronteggiare una minaccia reale, come dopo gli attentati dell’11 settembre del 2001 (quella dichiarazione di stato d’emergenza è ancora in vigore) o come nel caso dello scoppio dell’influenza aviaria del 2009.

Il provvedimento di Trump è diverso da quelli presi dai suoi predecessori perché sarebbe la prima volta che un presidente usa poteri straordinari per realizzare un suo progetto politico. E questo ci porta alla questione di fondo, che riguarda le implicazioni sul lungo periodo di uno stile di governo intollerante verso i meccanismi che servono a garantire i principi democratici e la separazione dei poteri.

Se Trump dovesse riuscire nel suo intento, creerebbe un precedente pericoloso, perché in futuro un altro presidente potrebbe usare la minaccia dello stato d’emergenza per realizzare provvedimenti che non sono sostenuti dal congresso, l’organo che esercita il potere legislativo ed è eletto dai cittadini. Lo hanno capito anche i repubblicani, che in queste ore hanno criticato la scelta di Trump proprio usando quest’argomentazione. Marco Rubio, senatore della Florida, ha detto: “Oggi l’emergenza è la frontiera, domani potrebbe essere il cambiamento climatico, e un presidente democratico decide di confiscare le piattaforme petrolifere”.