La camera approva la missione militare italiana in Niger

La camera dei deputati ha approvato il decreto missioni con una larga maggioranza. Hanno votato contro Liberi e uguali e il Movimento 5 stelle. Si è astenuta la Lega nord, mentre il Partito democratico e Forza Italia hanno votato a favore del decreto, che prevede il ridimensionamento della presenza militare italiana in Afghanistan e in Iraq e l’intervento militare in Niger, nell’ambito della missione del G5 (Mali, Ciad, Burkina Faso, Niger, Mauritania) nel Sahel, in cui l’Italia ha chiesto di essere membro osservatore. Nel complesso nel 2008 l’Italia spenderà 1,5 miliardi di euro in 31 missioni e in 21 paesi, ma solo una parte di questi fondi è stata approvata dal parlamento.

In Iraq sarà ridotta la presenza italiana: i militari passeranno da 1.500 a 750, mentre in Afghanistan si passerà da 900 a 700 soldati. I contingenti italiani saranno spostati in Africa, in particolare in Libia e in Niger. In Libia si passerà da 370 a 400 soldati, mentre in Niger saranno mandati 470 soldati, centoventi nel primo semestre del 2018.

Lo ha spiegato la ministra della difesa Roberta Pinotti, parlando insieme al ministro degli esteri Angelino Alfano alla commissione difesa della camera il 15 gennaio. Come dotazione, i contingenti italiani avranno 130 mezzi di terra e due aerei. In Libia e in Niger i militari saranno impiegati di fatto nel sostegno alle autorità locali nell’addestramento delle polizia di frontiera e nel controllo dei confini, lungo la rotta più usata dai migranti diretti in Europa.