La terza repubblica dei cinquestelle

La terza repubblica è arrivata con un boato di esultanza, sceso dai piani alti dell’hotel Parco dei Principi di Roma fino alla sala stampa nei sotterranei. Quando in tv sono apparse le prime proiezioni dei risultati elettorali – intorno all’una di notte – i leader del M0vimento 5 stelle hanno urlato davanti allo schermo come se la nazionale di calcio avesse vinto i Mondiali. Solo qualche ora dopo abbiamo visto la scena sui social network, in un video girato con un telefonino.

Di Maio in prima fila abbraccia l’avvocato Alfonso Bonafede, aspirante ministro della giustizia. Più a destra l’ex giornalista Gianluigi Paragone, in seconda fila Davide Casaleggio e in fondo Alessandro Di Battista. Riunito in una stanza, un gruppo di trentenni e quarantenni festeggia le proiezioni che danno il Movimento 5 stelle al primo posto nella corsa elettorale. Dopo qualche minuto Di Battista, parlamentare uscente che ha scelto di non ricandidarsi, arriva nella sala stampa, si fa strada con sicurezza tra le telecamere e i microfoni, e sale sul podio per rilasciare una breve dichiarazione che dà il tono della posizione del suo partito: “Un trionfo, un’apoteosi”.

In poche parole Di Battista sintetizza quello che Di Maio spiegherà con più particolari il giorno dopo a risultati quasi definitivi: il Movimento 5 stelle è il primo partito e valuterà di coalizzarsi con gli altri, ma imporrà “i propri metodi” e si presenterà come un partito “di garanzia”. Di Battista rivendica i due elementi che hanno determinato il successo del partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio nel 2009: la promessa di sollevare una questione morale nella politica italiana e la volontà d’imporre le proprie regole del gioco, in contrapposizione a prassi democratiche consolidate.

L’obiettivo delle critiche è sempre lo stesso: la classe politica immorale e corrotta. La parola d’ordine è il metodo. Luigi Di Maio definisce “terza repubblica dei cittadini” quella cominciata con le elezioni del 4 marzo, richiamando alla memoria degli italiani il mito della seconda repubblica nata dalle ceneri di Tangentopoli, sull’onda di un impulso rinnovatore intercettato da Silvio Berlusconi nel 1994. Il leader dei cinquestelle si presenta come l’ultimo dei rottamatori, nonostante la sua base elettorale sembra essere in gran parte quella che si è raccolta intorno al rifiuto delle modifiche costituzionali proposte con un referendum nel 2016 dall’altro rottamatore Matteo Renzi.

Il partito della nazione

“Che ne pensate dei risultati? Ve lo aspettavate?”, chiede ai giornalisti italiani e stranieri Rocco Casalino, uno dei primi concorrenti del Grande fratello, responsabile della comunicazione dei cinquestelle. Le reazioni dei giornalisti, in attesa da ore del discorso di Di Maio, sono imbarazzate. Casalino con disinvoltura accompagna i parlamentari o gli aspiranti ministri in giro per la sala. La stampa straniera si sorprende che non ci siano attivisti a festeggiare l’eclatante risultato elettorale con i leader, che invece si sono rinchiusi in un albergo a cinque stelle di Roma.

La nottata elettorale scorre lenta: il dato delle prime proiezioni è confermato dai risultati che arrivano dal ministero dell’interno. Il Movimento 5 stelle è il primo partito con il 32 per cento, il Partito democratico (Pd) è sceso sotto alla soglia del 20 per cento e la Lega ha superato Forza Italia, alle costole del Pd con il 17,4 per cento. Nessun partito o coalizione è in grado di formare il governo senza alleanze.